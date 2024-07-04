Депутаты Госдумы предложили увеличить штрафы за курение и хулиганство на борту самолета

Законопроект с предложением значительно увеличить штрафы за хулиганство, курение и нахождение в состоянии алкогольного опьянения на борту самолета внесен на рассмотрение в Государственную Думу вносят в Госдуму, – сообщают СМИ.

В пояснительной записке к законопроекту, в частности, говорится: «С учетом изложенного законопроектом предлагается внести изменения в статьи 3.5, 6.24, 11.17, 20.1, 20.21 КоАП РФ, предусматривающие административный штраф за курение табака и потребления никотинсодержащей продукции на борту воздушного судна в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна – от 8 тысяч до 12 тысяч рублей, за мелкое хулиганство на борту воздушного судна – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, за нахождение на борту воздушного судна в состоянии опьянения – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей».

«Авиадебоширы – прямая угроза безопасности полетов. Хулиганские выходки, курение на борту, алкогольное опьянение и соответствующее поведение, неподчинение требованиям командира воздушного судна – все это несет серьезные риски для законопослушных пассажиров. При этом размеры действующих согласно нормам КоАП штрафов за противоправные действия на борту воздушного судна крайне малы. В настоящее время штрафы за мелкое хулиганство в самолете начинаются от 500 до 1 тысячи рублей, за курение на борту от 500 до 1,5 тысячи рублей, за нахождение в состоянии алкогольного опьянения от 500 до 1,5 тысячи рублей, а также за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна от 2 тысяч до 5 тысяч рублей», – отмечают депутаты Госдумы.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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