российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 9 июля 2024, 18:54 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Китай призвал к мирным переговорам по Украине

Фото: un.org

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности по украинской тематике, созванном по запросу западных стран, во вторник, 9 июля, призвал к мирным переговорам и созданию условий, способствующих скорейшему прекращению боевых действий на Украине.

В ходе своего выступления китайский дипломат сказал: «Исходя из объективной и беспристрастной позиции, мы призываем международное сообщество создать условия, способствующие скорейшему прекращению боевых действий, и действовать активно в этом направлении. Китай со своей стороны продолжит активно продвигать мирные переговоры и играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса».

«Китай призывает все стороны продвигать создание сбалансированной, эффективной и устойчивой европейской архитектуры безопасности. В конфликте не может быть победителей, конфронтация и военные средства не принесут долгосрочного мира», – подчеркнул Гэн Шуан.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Китай

СМИ узнали о попытке Запада переложить на Китай решение конфликта на Украине / Премьер-министр Венгрии встретился с председателем КНР / Китай смоделировал блокаду Тайваня с помощью беспилотников / Гутерреш: ШОС нужна для стабильности на Ближнем Востоке и Украине / Евросоюз ввел заградительные пошлины на электромобили из Китая / Путин и Си Цзиньпин поручили согласовать поставки газа по «Силе Сибири – 2» в кратчайшие сроки / Си Цзиньпин и Путин заявили о бесперспективности переговоров по Украине без российского участия / Путин пригласил Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казань

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Китай, Украина,