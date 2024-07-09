Китай призвал к мирным переговорам по Украине

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности по украинской тематике, созванном по запросу западных стран, во вторник, 9 июля, призвал к мирным переговорам и созданию условий, способствующих скорейшему прекращению боевых действий на Украине.

В ходе своего выступления китайский дипломат сказал: «Исходя из объективной и беспристрастной позиции, мы призываем международное сообщество создать условия, способствующие скорейшему прекращению боевых действий, и действовать активно в этом направлении. Китай со своей стороны продолжит активно продвигать мирные переговоры и играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса».

«Китай призывает все стороны продвигать создание сбалансированной, эффективной и устойчивой европейской архитектуры безопасности. В конфликте не может быть победителей, конфронтация и военные средства не принесут долгосрочного мира», – подчеркнул Гэн Шуан.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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