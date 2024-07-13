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Суббота, 13 июля 2024, 10:31 мск

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Байден не унимается: назвал Путина «мясником», а Трампа – его «собачонкой»

Фото: www.whitehouse.gov

Президент США Джо Байден опять сделал оскорбительное заявление в адрес главы российского государства Владимира Путина и назвал своего главного политического оппонента Дональда Трампа его «собачонкой».

Эти высказывания прозвучали накануне на митинге в штате Мичиган, когда Байден рассуждал о реакции республиканца Трампа на проведение Россией специальной военной операции на Украине.

«Послушайте, это смертельно серьезно. Когда этот мясник Путин, которого я давно знаю, вторгся на Украину, вот что сказал Трамп. Я это не выдумываю. Он назвал его гением, сказал, что это замечательно», – заявил президент США (цитата по ТАСС).

«Что, черт возьми, происходит? Но говорить предпочитают о том, как я путаю имена <...> Ни один уважающий себя президент США никогда, никогда не будет собачонкой Путина, как этот парень. Вот кто он такой», – заявил Байден.

Ранее на текущей неделе президент США также допустил оскорбление в адрес Путина, назвав российского лидера «кровожадным безумцем». В то же время на итоговом заседании саммита НАТО Байден оговорился, пригласив выступить «президента Украины Путина».

В Кремле неоднократно заявляли, что Путин не реагирует на хамские высказывания Байдена, которые при этом являются недопустимыми.

Вашингтон, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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