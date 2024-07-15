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Вторник, 16 июля 2024, 02:38 мск

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Госдума может добавить 80-летним пенсионерам 1200 рублей к пенсии

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в понедельник, 15 июля, заявил, что Нижняя палата парламента на заседании 22 июля рассмотрит поправку о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1 200 рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет и старше, а также для инвалидов I группы, – сообщает ТАСС.

В интервью агентству Нилов сказал: «Выплата будет устанавливаться лицам, достигшим возраста 80 лет, и инвалидам I группы в беззаявительном порядке в размере 1 200 рублей, а также она будет повышаться на районный коэффициент и ежегодно индексироваться в порядке, предусмотренном для соответствующих пенсий. Раньше выплату получал гражданин, который ухаживал за указанными лицами. Сейчас схема меняется. Теперь граждане, кто достиг возраста 80 лет и старше, будут получать прибавку к пенсии в размере 1 200 рублей. И инвалиды I группы тоже будут получать прибавку к пенсии. Ухаживает за ними кто-то за эти деньги или нет – это уже не регулируется».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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