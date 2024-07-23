В Госдуме РФ призвали Байдена сложить полномочия

Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев во вторник, 23 июля, заявил, что президент США Джо Байден должен сложить с себя полномочия руководителя Соединенных Штатов, поскольку это было бы честно, – сообщает РИА Новости.

В комментарии агентству Хамзаев сказал: «Если Джо Байден не может баллотироваться в президенты, то может ли он исполнять обязанности президента? Считаю, что будет честно, если он сложит с себя полномочия. Также стоит призвать европейские страны пересмотреть взаимоотношения с Россией, тем более, после трусливого бегства Байдена с выборов. Либо пора бежать вместе с ним».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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