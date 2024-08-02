российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 2 августа 2024, 21:37 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Лукашенко: Меня хоронят уже 25 лет

Архив. Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с жителями Мозырского района Гомельской области в пятницу, 2 августа, заявил, что агентство БелТА.

Комментируя слухи о здоровье, глава Белоруссии сказал: «Меня хоронят уже лет 25 точно. Вы же помните все это: «Умрет! Умрет! Умрет!» Ну и наши люди там почитывают сайты разные. Да я не собираюсь!»

«Я у бога прошу только одного: чтобы и дальше так было со здоровьем. Я не говорю, что идеально, иногда бывает, нога прихрамывает, болит, не могут мне сустав отремонтировать. Ну, я думаю, для президента это не так страшно. Где не пройдешь, там проедешь. Со здоровьем – тьфу-тьфу! Я когда вот так брякну, что здоровье нормальное, обязательно что-то случится», – добавил Лукашенко.

Минск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Белоруссия

Польша объявила о военных учениях в августе / В Белоруссии задержали россиянина за организацию нарколаборатории / Литва закроет границу для легковых автомобилей с белорусскими номерами / В горах КБР погиб турист из Белоруссии / Польша отправит на границу с Белорусией не 10 000, а 17 000 военных / Белоруссию приняли в ШОС / В Турции автобус с российскими и белорусскими туристами врезался в столб / Лукашенко заявил о приведении в боевую готовность ВВС и ПВО

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Здоровье, Политика, Белоруссия,