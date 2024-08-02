Лукашенко: Меня хоронят уже 25 лет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с жителями Мозырского района Гомельской области в пятницу, 2 августа, заявил, что агентство БелТА.

Комментируя слухи о здоровье, глава Белоруссии сказал: «Меня хоронят уже лет 25 точно. Вы же помните все это: «Умрет! Умрет! Умрет!» Ну и наши люди там почитывают сайты разные. Да я не собираюсь!»

«Я у бога прошу только одного: чтобы и дальше так было со здоровьем. Я не говорю, что идеально, иногда бывает, нога прихрамывает, болит, не могут мне сустав отремонтировать. Ну, я думаю, для президента это не так страшно. Где не пройдешь, там проедешь. Со здоровьем – тьфу-тьфу! Я когда вот так брякну, что здоровье нормальное, обязательно что-то случится», – добавил Лукашенко.

Минск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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