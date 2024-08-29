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Четверг, 29 августа 2024, 21:15 мск

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Макрон убеждает Сербию развернуться против России

Эммануэль Макрон Архив, фото: Kremlin.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается убедить руководство Сербии поддержать общеевропейскую политику и выступить совместно с ЕС против России. Об этом говорится в его статье в сербской газете «Политика» накануне сегодняшнего визита в Белград.

«Вопрос, который стоит перед Сербией, как и перед всеми нами, европейцами, в этот момент еще масштабнее, чем вопрос о необходимости сохранения единого фронта против России, это вопрос о том, в каком обществе завтра захочет жить наша молодежь. По этому поводу у меня нет никаких сомнений в том, что молодежь в Сербии даст тот же ответ, что и молодежь во Франции», – подчеркнул Макрон.

В настоящее время президент Франции уже прибыл в Белград. В аэропорту его встретил лидер Сербии Александр Вучич.

Париж – Белград, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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