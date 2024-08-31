Во Франции инициирован импичмент президента Макрона

Парламентская партия «Непокорившаяся Франция» инициировала процедуру отстранения от власти президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщила глава фракции Матильда Пано.

«Проект резолюции о начале процедуры импичмента в отношении президента республики в соответствии со статьей 68 Конституции был направлен сегодня членам парламента для совместного подписания», – говорится в публикации парламентария в соцсетях.

Статья, которая указана в сообщении, предполагает возможность отстранения главы государства от власти в случае нарушения им своих обязанностей.

Как отмечает РИА «Новости», «Непокорившаяся Франция» с 72 мандатами может самостоятельно внести предложение об импичменте (для этого требуется более 57 депутатов), но решение о рассмотрении инициативы принимает бюро нацсобрания (нижней палаты парламента). Затем текст резолюции должен быть одобрен комиссией по законодательству, после чего за него в течение двух недель должны проголосовать две трети нацсобрания. Последние два этапа должны быть пройдены и в верхней палате парламента – сенате, где у левых нет большинства, а сама партия вообще не представлена. Но в случае одобрения текста сенатом обе палаты собираются на совместное заседание, резолюцию должны поддержать 617 из 925 парламентариев обеих палат.

Накануне «Непокорившаяся Франция» также заявила, что выдвинет вотум недоверия любому правительству, которое не будет возглавлять Люси Касте, чью кандидатуру на пост премьера ранее отверг Макрон.

Париж, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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