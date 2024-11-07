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Четверг, 7 ноября 2024, 12:25 мск

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Казахстан получил приглашение стать страной-партнером БРИКС

Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве государства-партнера. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Заинтересованы в развитии многосторонних форм нашего взаимодействия в ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС. Казахстан получил предложение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера», – сказал глава российского МИД на встрече с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

Лавров выразил уверенность, что это обогатит контакты России и Казахстана по острым глобальным проблемам в эпоху перемен, которую наблюдаем и в которой живем.

«Растет торгово-экономическое сотрудничество. Реализуются флагманские стратегические проекты, включая модернизацию газопровода «Средняя Азия – Центр» и многие другие, связанные с энергетикой», – отметил министр.

Развиваются и культурно-гуманитарные, образовательные связи, реализовывается открытие совместных школ в России и Казахстане, расширение сети филиалов вузов, открытие российского консульства в Актау – все это будет способствовать развитию отношений между нашими людьми, которые проявляют интерес к контактам, подчеркнул Лавров.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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