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Воскресенье, 10 ноября 2024, 19:59 мск

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Сын Трампа пообещал лишить Зеленского финансовой поддержки США

Фото: администрация Зеленского

Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский скоро потеряет свое «пособие», имея в виду финансовую поддержку со стороны Вашингтона.

Трамп-младший разместил в соцсетях видео со встречи отца и Зеленского. На кадрах записи, как отмечает РБК, камера постепенно фокусируется на лице Зеленского, а в кадре начинают сыпаться сверху долларовые купюры. Поверх видео стоит надпись: «От первого лица: вы через 38 дней потеряете свое пособие».

Предполагается, что через 38 дней, 17 декабря, выборщики в США утвердят победу на выборах президента США Дональда Трампа. Официально в должность он вступит 20 января 2025 года.

Трамп неоднократно призывал ограничить или изменить поменять условия финансирования Украины, а также быстро завершить конфликт с Россией.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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