Россия оказала Сирии военную и политическую поддержку

Россия помогает сирийской армии отражать атаки террористов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе сессии Дохийского форума.

«В военном плане Россия помогает сирийской армии помощью ВКС, которые базируются в Хмеймиме, и мы помогаем сирийской армии отразить атаки террористов», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).

«Мы стараемся сделать всё, чтобы не дать террористам взять верх. Даже если они говорят, что они больше не террористы», – подчеркнул глава МИД России.

При этом Лавров опроверг данные о том, что Россия якобы вывела корабли с базы в сирийском Тартусе. «Идут военные учения в Средиземноморье», – пояснил глава МИД России.

Вместе с тем, по его словам, Москва, Анкара и Тегеран призывают начать диалог между правительством Сирии и легальной оппозицией, а не террористами, которые используются в политических целях.

Ситуация в Сирии обострилась в конце ноября, когда террористические группировки начали масштабное наступление и проникли в несколько провинций арабской республики. Боевикам удалось занять ряд ключевых городов и деревень провинции Алеппо и взять под контроль провинцию Идлиб, а также город Хама.

Доха, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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