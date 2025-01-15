Кандидат на пост главы ЦРУ назвал Китай главной угрозой для США

Кандидат на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф, руководивший ранее национальной разведкой, считает, что Вашингтону требуется сосредоточится на Китае как на главной угрозе.

«Это подводит меня к необходимости того, чтобы ЦРУ продолжало и усилило свой фокус на угрозах, исходящих от Китая и правящей в нем Коммунистической партии, – заявил Рэтклифф, слова которого цитирует РИА «Новости».

Рэтклифф выступил на слушаниях в сенате в рамках утверждения кандидатур, предложенных избранным президентом США Дональдом Трампом на ключевые посты в своей администрации.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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