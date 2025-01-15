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Среда, 15 января 2025, 21:49 мск

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Кандидат на пост главы ЦРУ назвал Китай главной угрозой для США

Фото: www.cia.gov

Кандидат на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф, руководивший ранее национальной разведкой, считает, что Вашингтону требуется сосредоточится на Китае как на главной угрозе.

«Это подводит меня к необходимости того, чтобы ЦРУ продолжало и усилило свой фокус на угрозах, исходящих от Китая и правящей в нем Коммунистической партии, – заявил Рэтклифф, слова которого цитирует РИА «Новости».

Рэтклифф выступил на слушаниях в сенате в рамках утверждения кандидатур, предложенных избранным президентом США Дональдом Трампом на ключевые посты в своей администрации.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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