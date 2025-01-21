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Вторник, 21 января 2025, 08:40 мск

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Трамп не исключил сохранение антироссийских санкций до конца конфликта на Украине

Фото из архива сайта CNN

Вступивший в должность президента США Дональд Трамп допустил сохранений антироссийских санкций до окончания конфликта на Украине.

При этом он подчеркнул, что предпочитает не санкции, а тарифы в качестве меры воздействия на Россию, потому что они эффективнее и полезнее для США.

«Санкции или тарифы. Я считаю, что слово «тарифы» намного лучше, потому что оно укрепляет доллар. Я думаю, что тарифы более эффективны», – сказал американский лидер, отвечая на вопрос журналистов, намерен ли он сохранить санкции, которые были введены против России, до завершения конфликта на Украине.

В беседе с журналистами в Овальном кабинете Белого дома Трамп также заявил, что «уже очень скоро» может состояться его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Он не уточнил, где и когда могут пройти переговоры, но пояснил, что беседа позволит ему понять, сколько времени потребует урегулирование конфликта. «Я должен поговорить с президентом Путиным, и мы поймем», – сказал Трамп (цитата по РИА «Новости»).

Президент США также сообщил, что Владимир Зеленский настроен на сделку по урегулированию конфликта на Украине. Трамп рассчитывает, что российский лидер Владимир Путин также готов к сделке.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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