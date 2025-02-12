ЕС и Киев попытаются сорвать договоренности Путина и Трампа

Сегодняшний телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа войдет в историю мировой политики и дипломатии, но ЕС и Киев попытаются сорвать достигнутые договоренности двух лидеров. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

«Это еще не прорыв, но, возможно, первый шаг к нему. Уверен, что в Киеве, Брюсселе, Париже и Лондоне с ужасом читают сейчас пространный комментарий Трампа о его разговоре с Путиным и не верят своим глазам. Сейчас между евростолицами начнутся срочные консультации на тему: как сорвать наметившийся диалог между Москвой и Вашингтоном. И такие усилия будут предприняты», – пояснил Пушков в своем телеграм-канале.

«Переговоры, несомненно, будут очень сложными. Давление на Россию в разных формах будет продолжаться. Но начало положено», – отметил сенатор.

Ранее сегодня Трамп и Путин договорились о встрече и переговорах по урегулированию украинского кризиса.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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