Евросоюз приостановил действие санкций против Сирии

ЕС приостановил действие ограничений, введенных ранее в отношении Сирии. Как следует из опубликованного заявления Совета Евросоюза, заморожены ограничения в сферах энергетики и транспорта.

«Совет постановил приостановить секторальные меры в энергетической (включая нефть, газ и электроэнергию) и транспортной сферах», – говорится в заявлении.

Из санкционного списка также были исключены Промышленный банк, Народный кредитный банк, Сберегательный банк, Сельскохозяйственный кооперативный банк и Сирийские арабские авиалинии.

Кроме того, снят запрет на предоставление средств и экономических ресурсов сирийскому ЦБ, а также на поставки в эту ближневосточную страну предметов категории люкс для личного пользования.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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