Евросоюз приостановил действие санкций против Сирии

ЕС приостановил действие ограничений, введенных ранее в отношении Сирии. Как следует из опубликованного заявления Совета Евросоюза, заморожены ограничения в сферах энергетики и транспорта.
«Совет постановил приостановить секторальные меры в энергетической (включая нефть, газ и электроэнергию) и транспортной сферах», – говорится в заявлении.
Из санкционного списка также были исключены Промышленный банк, Народный кредитный банк, Сберегательный банк, Сельскохозяйственный кооперативный банк и Сирийские арабские авиалинии.
Кроме того, снят запрет на предоставление средств и экономических ресурсов сирийскому ЦБ, а также на поставки в эту ближневосточную страну предметов категории люкс для личного пользования.
Брюссель, Зоя Осколкова
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