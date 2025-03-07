У России «на руках все карты» по урегулированию конфликта на Украине, – заявил Трамп после угроз санкциями

Президент США Дональд Трамп считает, что у России «на руках все карты» для урегулирования конфликта на Украине. Об этом американский лидер заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. По его словам, иметь дело с Киевом гораздо сложнее.

Трампу задали вопрос, доверяет ли он заявлениям российского руководства относительно его готовности к урегулированию с Украиной. «Я верю ему. Думаю, мы хорошо взаимодействуем с Россией. Мне сложнее иметь дело с Украиной. А у них нет карт на руках. В вопросе окончательного урегулирования взаимодействовать с Россией может быть проще, что удивительно, ведь у них на руках все карты», – заявил президент США (здесь и далее цитаты по ТАСС).

При этом Трамп выразил уверенность, что Москва и Киев настроены на урегулирование конфликта на Украине и прекращение боевых действий. «Я думаю, обе стороны хотят урегулирования. Я думаю, если бы я не был президентом, у этой войны не было бы никаких шансов на урегулирование. Но я думаю, что мы добьемся урегулирования и остановим ее», – сказал американский лидер.

По его словам, Вашингтон не намерен рассматривать возможность предоставления гарантий безопасности Киеву до прекращения конфликта. «Я хочу положить конец войне, прежде чем начну даже думать об этом», – подчеркнул Трамп.

Ранее сегодня президент США заявил, что готов ужесточить санкции против России, если Москва не сядет за стол переговоров с Киевом.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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