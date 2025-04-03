Больше, чем в начале СВО: главком войск США и НАТО в Европе высоко оценил военный потенциал России

Верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи высоко оценил военный потенциал России. По его оценке, Вооруженные силы РФ быстро наращивают численность, а военно-промышленный комплекс способен производить арсенал, кратно превышающий военные запасы Европы и США.

«Россия продолжает восстанавливать свои неядерные силы и обладает преимуществами в географии <...> и боевой готовности», – цитирует ТАСС вступительное слово американского генерала на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Каволи предположил, что в случае гипотетического конфликта Россия может быстро нарастить количество своих войск на границах для противодействия войскам НАТО. Как считает генерал, руководство РФ «перестроило военные, экономические и социальные структуры [страны] для поддержания того, что оно называет долгосрочной конфронтацией с Западом». Речь идет о «системных изменениях, демонстрирующих намерение России в обозримом будущем противостоять» Западу.

«Россия не только усиливает личный состав, но и беспрецедентными темпами заменяет боевую технику и боеприпасы», – добавил военачальник.

По оценке генерала, российские ВС «сегодня больше, чем в начале» СВО. «Россия расширяет свое промышленное производство, открывает новые производственные мощности и перепрофилирует коммерческие линии на военные нужды. В результате ожидается, что в этом году российский оборонно-промышленный комплекс выпустит 1,5 тыс. танков, 3 тыс. бронемашин и 200 баллистических и крылатых ракет «Искандер». Для сравнения: Соединенные Штаты производят всего 135 танков в год и больше не выпускают новые боевые машины пехоты Bradley», – сказал Каволи.

«Мы ожидаем, что Россия будет производить 250 тыс. артиллерийских снарядов в месяц, что позволит ей создавать запасы, в три раза превышающие арсеналы США и Европы вместе взятых», – обратил внимание глава Европейского командования ВС США.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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