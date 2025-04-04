российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 4 апреля 2025, 18:08 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Президент Армении подписал закон о вступлении страны в ЕС

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Напомним, 9 января законопроект о вступлении республики в ЕС одобрило правительство Армении, после чего было утверждено в парламенте.

Кабмин республики сообщал, что после окончательно принятия закона власти обсудят с чиновниками ЕС «дорожную карту» процесса евроинтеграции, после чего будет проведен референдум о вступлении в Евросоюз.

В Кремле выражали сомнение, что Армения гипотетически сможет быть одновременно в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), отметив, что членство в ЕАЭС выгодно для Еревана.

Ереван, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Армения

СМИ: Пашинян поручил ведомствам восстановить связи с российскими коллегами / Пашинян рассказал Путину о мирном соглашении Армении и Азербайджана / Парламент Армении одобрил закон о вступлении страны в ЕС / Власти Армении поддержали законопроект о вступлении в ЕС / Пашинян заявил о «точке невозврата» в отношениях Армении и ОДКБ / Пашинян уличил подсознание армян в «антигосударственности» / Российские военные покинут ирано-армянскую границу / США выделят $20,6 млн на реформы в Армении

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Армения,