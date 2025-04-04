Президент Армении подписал закон о вступлении страны в ЕС

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Напомним, 9 января законопроект о вступлении республики в ЕС одобрило правительство Армении, после чего было утверждено в парламенте.

Кабмин республики сообщал, что после окончательно принятия закона власти обсудят с чиновниками ЕС «дорожную карту» процесса евроинтеграции, после чего будет проведен референдум о вступлении в Евросоюз.

В Кремле выражали сомнение, что Армения гипотетически сможет быть одновременно в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), отметив, что членство в ЕАЭС выгодно для Еревана.

Ереван, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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