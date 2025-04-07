Киев срочно созывает Совбез ООН

Киев инициировал срочное заседание Совета безопасности ООН и специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ. Как заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, поводом для этого стал удар по Кривому Рогу.
Напомним, Министерство обороны РФ 4 апреля сообщало, что по месту проведения совещания в ресторане в Кривом Роге был нанесен высокоточный удар, в результате чего были ликвидированы до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также военная техника.
Киев, Светлана Антонова
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