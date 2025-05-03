США разработали новые санкции против России – Reuters

Власти США разработали новые экономические санкции против России, включая меры в банковской и энергетической сферах, чтобы усилить давление на Москву и подтолкнуть ее к подписанию мирного соглашения с Украиной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех официальных лиц США и источника, знакомого с этим вопросом.

По словам неназванного представителя американской администрации, ограничения касаются «Газпрома», крупных компаний, занимающихся природными ресурсами, и банковского сектора.

Отмечается, что новый санкционный пакет пытается согласовать Совет национальной безопасности США. Однако пока не ясно, будут ли новые рестрикции одобрены президентом США Дональдом Трампом, говорится в публикации.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не вводит новые санкции против России, поскольку не хочет поставить под угрозу переговорный процесс по Украине. 24 апреля Трамп заявлял, что предпочел бы ответить на вопрос о возможности ксиления антироссийских санкций «через неделю». «Я хочу посмотреть, сможем ли мы заключить сделку. Нет причин отвечать на него сейчас», – сказал американский лидер журналистам (цитата по ТАСС).

До этого сообщалось, что в администрации Трампа обсуждаются варианты ужесточения антироссийских санкций на случай, если президент США «действительно решит, что с него хватит Путина». Об этом информировал The Wall Street Journal со ссылкой на экс-координатора санкционной политики Госдепа (с 2013 по 2017 год) Дэниела Фрида.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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