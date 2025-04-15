Вашингтон обдумывает санкции против России – источники западных СМИ

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждаются варианты ужесточения антироссийских санкций. Об пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на публикацию влиятельного американского издания The Wall Street Journal (WSJ), которое приводит слова бывшего координатора санкционной политики Госдепа (с 2013 по 2017 год) Дэниела Фрида.

Как считает Фрид, сценарий ужесточения антироссийских санкций американские власти прорабатывают на случай, если президент США «действительно решит, что с него хватит Путина».

Накануне Трамп заявил, что поставил России дедлайн по прекращению огня на Украине. Ранее в Белом доме и сам президент США неоднократно обращали внимание, что Россия может столкнуться с «дополнительными жесткими санкциями» со стороны США, не смотря на то, что она не попала в список стран, на которые распространяются новые американские пошлины.

В конце февраля Трамп подписал указ о продлении на год действия некоторых санкций, введенных ранее против России в связи с украинским кризисом. Речь идет о рестрикциях в отношении РФ, утвержденных Вашингтоном в 2022, 2018 и 2014 годах.

Вашингтон, Елена Володина

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