Дискриминация: в Берлине запретили советскую символику на торжествах в Дни Победы над нацизмом

Решение властей Берлина о запрете советской символики в дни празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне является дискриминационным. Об этом говорится в заявлении посольства России в Германии.

«Запреты направлены на ограничение неотъемлемого права потомков советских воинов-освободителей, неравнодушных жителей германской столицы, иностранных граждан достойно отметить 80-ю годовщину разгрома нацизма, почтить память павших в Великой Отечественной войне. Рассматриваем их как необоснованные, дискриминирующие, унижающие человеческое достоинство. Видим в них явное проявление исторического ревизионизма и политической конъюнктуры», – подчеркнули в российском дипредставительстве.

В посольстве подчеркнули, что советский народ внёс решающий вклад в разгром гитлеровской военной машины, заплатив за освобождение Европы от нацизма огромную цену – жизни 27 миллионов своих сограждан, павших на полях сражений, замученных в нацистских концлагерях, умерших от непосильного принудительного труда, бомбёжек, голода и болезней, целенаправленно убитых карателями на оккупированных территориях СССР.

«Убеждены, что в эти знаменательные дни все желающие должны иметь возможность, независимо от текущего политического контекста, почтить память и отдать дань уважения погибшим красноармейцам и жертвам нацизма в соответствии со сложившимися многолетними традициями. Любые попытки воспрепятствовать этому заслуживают осуждения. Настоятельно требуем отмены соответствующего решения», – заявили в посольстве РФ.

Берлин, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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