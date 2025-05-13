Трамп не поедет в Израиль и нанесет его интересам «смертельную травму»

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в последние дни серьезно осложнились. Об этом говорят утечки из влиятельных мировых СМИ.

Так, Financial Times пишет, что политика Нетаньяху настолько не нравится Дональду Трампу, что он намерен исключить Тель-Авив из процесса урегулирования отношений с Ираном и Саудовской Аравией. Издание утверждает, что Трампа не устраивают планы Израиля по продолжению военной операции в Газе. Ранее глава Белого дома заявлял, что отказывается отменять пошлины на израильские товары, поскольку растущий торговый дефицит между США и Израилем, как считает Трамп, превращает Тель-Авив лишь в получателя прибыли.

По мнению издания, Трамп намекает Нетаньяху на то, что он обязан придерживаться программ США, которые исключают бесконечные войны «с недостижимыми целями».

Как сообщалось ранее, Трамп с 13 по 16 мая совершит турне по странам Ближнего Востока. Он посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. При этом Израиля, который еще недавно считался ближайшим союзником США на Ближнем Востоке, в графике американского президента нет.

«Трамп наносит очень серьезную травму национальным интересам Израиля, – сказал «Новому Дню» политолог Андрей Перла. – Возможно, даже смертельную. Во время предстоящего визита в Саудовскую Аравию он согласует этому государству поддержку национальной ядерной программы. Если раньше США требовали от Саудовской Аравии, чтобы королевство сначала заключило мирный договор с Израилем, то теперь этого не требуется. Уже можно быть врагом еврейского государства – и ядерной державой одновременно.

Это не все. Утечки в арабской прессе сообщают, что Трамп готов признать палестинское государство. Ничего хуже для Израиля представить себе невозможно.

Наконец, Трамп принял от Катара дорогой подарок – «летающий дворец». И таким образом показал, что дружба с арабскими миром ему дороже Израиля.

А у Израиля нет другого шанса на выживание, кроме поддержки США. Так что истерику Нетаньяху вполне можно понять. Другое дело, что толку от нее никакого нет».

Тель-Авив, Евгения Вирачева

© 2025, РИА «Новый День»

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