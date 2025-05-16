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Пятница, 16 мая 2025, 12:59 мск

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СМИ: делегация России против присутствия представителей США на переговорах с Украиной

Российская делегация выступает против участия американских представителей в прямых переговорах с Украиной в пятницу, 16 мая. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник, знакомый с организацией переговоров.

По его словам, не будет присутствовать на встрече и представитель Турции. Он должен покинуть переговорную комнату после приветствия, уточнил источник.

Источник РИА «Новости» в турецком МИД сообщал, что встреча представителей России, Украины и Турции в Стамбуле намечена на 12:30 мск.

Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле были назначены на 15 мая, но так и не началась.

Ранее сегодня в Стамбуле прошли трехсторонние переговоры Турции, США и Украины, встреча длилась больше часа, сообщил источник РИА «Новости» в МИД Турции. До этого украинская делегация провела переговоры с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании.

В преддверии ожидаемых переговоров российской и украинской делегаций в Стамбул прибыл госсекретарь США Марко Рубио. По информации Reuters, Вашингтон может делегировать на переговоры России и Украины директора по политическому планированию Госдепартамента Майкла Энтона. Между тем, как сообщает BBC со ссылкой на источник, Энтон не будет участвовать в переговорах между Москвой и Киевом, но проведет отдельную встречу с главой российской делегации в Стамбуле, помощником президента РФ Владимиром Мединским.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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