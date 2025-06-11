Мединский: неуступчивость может стоить Украине новых территориальных потерь

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что неготовность Киева идти на компромиссы в переговорах с Россией по мирному урегулированию конфликта будет стоить Украине дальнейших территориальных потерь. Заявление прозвучало в интервью газете The Wall Street Journal.

«Мы хотим мира», – сказал руководитель российской делегации на переговорах с Украиной. Однако «если Украина и дальше будет руководствоваться национальными интересами других [государств], то тогда мы будем вынуждены отвечать», – добавил Мединский (цитата по ТАСС).

По его словам, неготовность к компромиссам приведет к дальнейшим территориальным потерям для Киева. Это высказывание издание приводит в косвенной речи.

Помощник президента РФ также заявил, что с Россией невозможно вести длительную войну, так как она всегда побеждает в затяжных боевых действиях. В качестве примера он привел 21-летнюю войну со Швецией в XVIII веке.

Вместе с тем Мединский подчеркнул, что ошибочно сравнивать украинский конфликт с войной между Англией и Францией, странами с разной историей и культурой. По его словам, происходящее больше похоже на «конфликт между двумя братьями – старшим и младшим, – о том, кто из них умнее и влиятельнее». «Этот конфликт, к сожалению, усугубляют различия [между двумя странами], и поэтому мы хотим закончить его как можно быстрее», – заключил помощник президента РФ.

Мединский ранее заявил, что мирный договор с Киевом мог быть подписан 28 февраля 2022 года, если бы Украина хотела и принимала за себя решения. Он уточнил, что условия соглашения тогда были мягче, чем сейчас, и включали в себя, в частности, отказ Украины от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз на своей территории, признание результатов референдума в Крыму.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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