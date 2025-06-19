Россия выходит из договора о военном сотрудничестве с Германией

Россия намерена выйти из договора о военно-техническом сотрудничестве с Германией, заключенного в 1996 году. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Соглашение действует лишь формально, но в нынешних условиях утратило смысл и практическое значение, абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений, отметили в МИД.

«С учетом этого российская сторона намерена выйти из данного соглашения. Осуществляются соответствующие внутригосударственные процедуры», – говорится в сообщении.

Договор о военно-техническом сотрудничестве с Германией был подписан 14 июня 1996 года. Соглашение действует в течение пяти лет, а затем автоматически продлевается каждые три года. Сторона может выйти из договора, уведомив об этом не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока письменно по дипломатическим каналам.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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