«Сюрпризы от Ирана продолжатся» – советник аятоллы Хаменеи в адрес США и Израиля

Советник верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи Али Шамхани заявил, что, несмотря на бомбардировки иранских ядерных объектов со стороны Израиля и США, Тегеран не намерен отступать. По его словам, у Ирана все равно останутся обогащенные материалы – «игра не окончена». Сюрпризы со стороны Ирана продолжатся, подчеркнул он, намекая на возможные ответные действия Тегерана.

«Даже если предположить, что ядерные объекты будут полностью уничтожены, игра не окончена; обогащенные материалы, местный опыт и политика останутся», – написал Шахмани в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в России).

Он добавил, что политическая и оперативная инициатива с правом на законную самооборону сейчас находится в руках той стороны, «которая действует мудро и избегает хаотичного огня». «Сюрпризы продолжатся!», – пообещал Шахмани.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у его страны есть «множество вариантов» при принятии решения о том, как ответить на атаку США, указав на право Ирана на самооборону в соответствии с Уставом ООН. По его словам, Вашингтон нарушил все международные правила и нормы, нанеся удары по ядерным объектам Ирана. Аракчи предупредил, что США должны взять на себя полную ответственность за ужасные последствия столь агрессивных мер, передает агентство Tasnim.

Министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что Иран никогда не поступится своим суверенитетом, независимостью и территориальной целостностью, добавив, что Тегеран будет использовать «все возможные и необходимые инструменты и решения» для своей защиты.

Тегеран примет решение о возобновлении дипломатических переговоров только в случае прекращения актов агрессии против Ирана, заявил Арагчи.

В ночь на 22 июня США нанесли массированный удар по иранским ядерным объектам. Американские военные сбросили 12 бомб-«бункерных убийц» на объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане.

Президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что удары США по ядерным объектам Ирана достигли своей цели, отметив, что американские военные продемонстрировали большое мастерство . «Уничтожение – это точный термин!" – написал он в соцсети Truth Social.

Также Трамп не исключил возможность смены власти в Иране после ударов США, если Тегеран не может сделать страну «снова великой». «Это не политкорректно – использовать термин «смена режима». Но если нынешний иранский режим не может сделать Иран снова великим, то почему бы не сменить этот режим?" – написал он в соцсети.

Этот пост Трампа контрастирует с заявлениями представителей его администрации. Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио заверили, что удары США по Ирану были нацелены исключительно против его ядерной программы и не преследовали цель смены власти, передает «Интерфакс».

Тегеран, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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