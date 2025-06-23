Тегеран – Вашингтону: США получат «мощный и непредсказуемый ответ» на удары по Ирану

Представители иранского военного командования пригрозили США возмездием после американских ударов по ядерным объектам Ирана, заявив, что Иран «никогда не отступит». Согласно их заявлениям, агрессора будут ждать «мощные, решительные и непредсказуемые» ответные операции, которые заставят США сожалеть о содеянном.

Начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Абдолрахим Мусави заявил, что Соединенные Штаты «напрямую вступили в войну, нарушив суверенитет страны и посягнув на священную землю нашей страны», передают иранские СМИ. По его словам, США открыли дверь «для любых ответных действий против американских интересов и армии». «Мы никогда не отступим в этом отношении», – подчеркнул он.

Представитель центрального командования вооруженных сил Ирана Ибрагим Золфакари осудил удары США и предупредил о возможном ответе Ирана. Ответом станут «мощные и целенаправленные операции, которые приведут к тяжелым, прискорбным и непредсказуемым последствиям», – заявил он. «[Атака США] не только оказалась бесполезной, но и расширит круг законных и разнообразных целей для [иранских военных] и заложит основу для расширения войны по всему региону», – предупредил военачальник в видеоролике, распространенном в понедельник информагентствами Fars и Mehr. Затем, перейдя на английский, Золфакари сказал: «Игрок Трамп, ты можешь начать эту войну, но мы будем теми, кто ее закончит».

В свою очередь, главнокомандующий армией Ирана генерал-майор Амир Хатами заявил, что на атаки США на ядерные объекты Ирана будет дан «решительный ответ». «На протяжении всей нашей истории мы много раз сталкивались с Америкой. Каждый раз, когда они пытались прийти к нам, они получали мощный отпор», – отметил он.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи американские удары по стране еще не комментировал.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил накануне на пресс-конференции в Стамбуле, что США решили «взорвать» дипломатию, а Иран «оставляет за собой все возможности для защиты своих интересов безопасности и народа». В тот же день он прибыл в Москву, где в понедельник проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Арагчи заявил, что обсудит «общие угрозы» для Ирана и России на предстоящей встрече с российским лидером.

Замглавы министерства иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи со своей стороны подчеркнул, что исламская республика не намерена отказываться от обогащения урана в мирных целях, продолжает следовать своим обязательствам в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. Другие государства не вправе ограничивать Тегеран в этом вопросе, подчеркнул заместитель министра, передает ТАСС.

Ранее постпред России в ООН Владимир Небензя на заседании Совбеза ООН в связи с ударами США по Ирану заявил, что Америка своими бомбардировками по ядерным объектам Ирана открыла «ящик Пандоры», «и никто не знает, к каким новым последствиям это может привести». Дипломат отметил, что Россия настойчиво предлагала американской стороне «свои посреднические услуги для того, чтобы найти мирное взаимоприемлемое решение противоречиям вокруг иранской ядерной программы». Но, по мнению Небензи, властям США «дипломатия сегодня явно не нужна», «ответственность за это лежит на американском руководстве».

«Я думаю, для всех в этом зале очевидно, что если эскалацию не остановить, то Ближний Восток окажется на пороге широкомасштабного конфликта с непредсказуемыми последствиями для всей системы международной безопасности. А весь мир может оказаться на грани ядерной катастрофы», – подчеркнул постпред РФ в ООН. По его словам, Россия призывает «к немедленному прекращению агрессивных действий со стороны Израиля и США, сдержанности всех сторон и возвращению ситуации в рамки международной дипломатии и переговорного процесса».

Ночью в воскресенье, 22 июня, США нанесли массированный удар по иранским ядерным объектам. Американские военные сбросили 12 бомб-«бункерных убийц» на объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент США после атаки призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и выразил надежду, что Иран будет более сговорчив и согласится «закончить эту войну».

Тегеран, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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