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Среда, 23 июля 2025, 22:30 мск

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В Стамбуле начались переговоры Москвы и Киева

В Стамбуле начался третий раунд переговоров представителей Москвы и Киева об урегулировании конфликта на Украине. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – глава СНБО Рустэм Умеров.

Предполагается, что главной темой обсуждения станут проекты меморандумов по урегулированию конфликта, которыми стороны обменялись в ходе второго раунда переговоров. Кроме того, как отмечал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, переговорщики обсудят продолжение обменов пленными и телами погибших. По его словам, при необходимости будут затронуты и другие вопросы.

Киев со своей стороны намерен вновь поставить вопрос о немедленном прекращении огня в зоне боевых действий.

Стамбул, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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