В Стамбуле начались переговоры Москвы и Киева

В Стамбуле начался третий раунд переговоров представителей Москвы и Киева об урегулировании конфликта на Украине. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – глава СНБО Рустэм Умеров.

Предполагается, что главной темой обсуждения станут проекты меморандумов по урегулированию конфликта, которыми стороны обменялись в ходе второго раунда переговоров. Кроме того, как отмечал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, переговорщики обсудят продолжение обменов пленными и телами погибших. По его словам, при необходимости будут затронуты и другие вопросы.

Киев со своей стороны намерен вновь поставить вопрос о немедленном прекращении огня в зоне боевых действий.

Стамбул, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube