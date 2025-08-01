«Пожалуйста, мы готовы подождать»: Путин высказался о позиции Киева по мирным переговорам

Президент России Владимир Путин прокомментировал недавние переговоры с Украиной в Турции во время неформальной встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме. Глава российского государства заявил, что в целом положительно оценивает итоги третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. При этом он подчернул, что нужно обсуждать шаги, необходимые для установления долгосрочного мира на Украине на основаниях, которые устраивают как Москву, так и Киев. В то же время Путин заявил, что если Украина считает, что время для переговоров еще не наступило, Россия готова подождать.

«Ну а как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на Родину? Это положительно», – подчеркнул Путин, комментируя прошедшие переговоры. Президент РФ напомнил, что из гуманитарных соображений российская сторона передала тысячи тел погибших украинских солдат и получила «в ответ несколько десятков наших парней, которые сложили головы за Родину». «Разве это не положительно? Конечно, это положительный момент», – сказал Путин.

Глава государства заявил, что переговоры всегда востребованы и важны, особенно если их цель – стремление к миру. При этом Путин подчеркнул, что Россия готова подождать, «если руководство Украины считает, что сейчас не время» для переговоров. «В принципе, можно ждать, если руководство Украины считает, что сейчас не время, а нужно подождать. Пожалуйста, мы готовы подождать», – сказал он. Напомним, накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не видит никакого смысла сейчас вести переговоры с Россией, добавив, что нужно дождаться «смены режима».

Вместе с тем российский президент указал, что все разочарования касательно украинского урегулирования «возникают от избыточных ожиданий». «Для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры, и не на публике, а это делать нужно спокойно в тиши переговорного процесса», – подчеркнул Путин.

По его словам, именно для этого российская сторона предложила создать на переговорах в Стамбуле три рабочих группы. Они пока не заработали, но реакция украинской стороны была позитивной, указал президент РФ. «Эта работа пока не началась, но в целом, повторяю, первая реакция, как нам показалось, украинской стороны, была положительной», – сказал президент РФ. Он рассчитывает на то, что этот рабочий процесс будет запущен.

Путин при этом подчеркнул, что Россия выступает за достижение долгосрочного мира на Украине, у которого не будет никаких временных ограничений. По его словам, нужно обсуждать шаги, необходимые для установления мира на Украине без всяких временных ограничений. «Нам нужен длительный и прочный мир на хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину, обеспечили бы безопасность обеих стран», – подчеркнул Путин.

Он согласился с позицией, что безопасность России и Украины может быть обеспечена в контексте общей европейской безопасности. «Со стороны украинской делегации прозвучала мысль о том, что, наверное, есть смысл говорить о безопасности и России, и Украины в контексте общеевропейской безопасности. Это один из руководителей украинской делегации высказал такое соображение. И в целом мы считаем, что это правильно, мы это разделяем», – сказал Путин.

При этом, подчеркнул он, для России главным остается искоренить причины, породившие украинский кризис. По словам президента РФ, условия по урегулированию конфликта на Украине, которые были сформулированы Москвой в июне 2024 года, неизменны.

«Да, эти условия, безусловно, остались прежними. Это даже не условия, а цели, я сформулировал цели России… Мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Там все ясно, но главное – это искоренить причины, породившие этот кризис, это основное», – подчеркнул Путин.

Глава российского государства также заявил о важности решения гуманитарных вопросов, что, по его словам, «также должно быть положено в основу долгосрочного, длительного вообще без всяких временных ограничений мира». Речь идет о русском языке на территории Украины и независимости Украинской православной церкви.

Напомним, третий раунд прямых российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле 23 июля. По итогам встречи стороны договорились в том числе о создании трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать в онлайн-режиме. Стороны обсудили проекты меморандумов, представленных в ходе второго раунда, и, как констатировал глава российской переговорной группы Владимир Мединский, изложенные в документах позиции «очень далеки друг от друга». Кроме того, делегации двух стран договорились о продолжении обмена пленными и телами погибших.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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