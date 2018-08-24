Цены на новое жилье могут вырасти из-за ослабления курса рубля

Эксперты считают, что обрушившийся рубль станет главной причиной роста цен на рынке недвижимости. При этом закон о долевом строительстве, принятый не так давно, на стоимости жилья не скажется.

Свой прогноз участники рынка озвучили на конференции «Девелопмент: перезагрузка». «Сейчас всех волнует вопрос, что же будет с ценой на рынке недвижимости. Однако мы не видим тенденции для увеличения стоимости новостроек из-за принятия нового закона о долевом строительстве. В то же время видна тенденция увеличения цены из-за денежных процессов, связанных с курсом рубля», – цитирует председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева «Финмаркет».

В первую очередь ослабший рубль подстегнет цены на стройматериалы. Кроме того, могут вырасти затраты застройщиков на зарплаты рабочим. «Из-за этих объективных характеристик может увеличиваться стоимость новостроек», – отметил Тимофеев.

Курс рубля резко пошел вниз в ожидании объявления новых санкций США. Накануне он превысил отметку в 69 рублей, обновив двухгодовой максимум, а евро приближался к уровню 80 рублей. К тому же нацвалюта России оказалась под давлением из-за возобновившихся с 20 августа покупок Центробанком РФ иностранной валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. На фоне ослабления рубля ЦБ объявил о приостановке покупки валюты до конца сентября, после чего рубль немного отыграл потери.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.08.18

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