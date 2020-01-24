Эксперты предрекли взлет цен на аренду жилья в мегаполисах

Аренда жилья в наступившем году в российских мегаполисах увеличится на 5-10%. В столице же рост может составить 20%, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка

Ранее «ИНКОМ-Недвижимость» прогнозировал, что цены на съемное жилье в Москве в 2020 году могут могут увеличиться на 5-7%, отмечает «Интерфакс». Главной причиной эксперты называют повышенную активность арендаторов, что в свою очередь вызвано повышением стоимости недвижимости, прежде всего, квадратных метров в новостройках. По этой причине часть граждан, планировавших приобрести квартиру в собственность, вынуждена отказаться от покупки и продолжить арендовать жилье, что увеличивает спрос.

Издание отмечает, что аренда жилья вблизи новых станций метро в столице в течении года вполне может увеличиться на 15-20%. По мнению экспертов, на стоимости съемных квадратных метров также скажутся тарифы ЖКХ и переход первичного рынка на эскроу-счета, а также желание собственников квартир сдавать жилье в аренду официально, чтобы оставаться в правовом поле.

Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко считает, что в первом полугодии рост цен будет незначительным, а скачок цен произойдет в июле-августе. К концу года, прогнозирует эксперт, данный тренд закрепится. По оценке предсовета директоров компании «Бест-Новострой» Ирины Доброхотовой, в Москве аренда квартир в течение года подорожает не более, чем на 10%.

По данным экспертов, цены на съемное жилье в регионах России выросли в 2019 году на 8%, в 2020 году эта тенденция сохранится. Арендные ставки будут расти вслед за стоимостью «квадратов» в новостройках и на вторичном рынке жилья.

Как писал «Новый День», ранее аналитики ЦИАН заявили, что в крупных городах России стоимость жилья в новостройках в 2020 году вырастет на 10%, а другие независимые эксперты допустили рост в 30%. Так, например управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский считает, что в новых домах, где квартиры пользуются значительным спросом, рост цен может составить 15%. Более смелую оценку дал президент группы компаний «Основа» Александр Ручьев. Он полагает, что в особо привлекательных новостройках квартиры подорожают более чем на 20%.

Попов отметил, что повышение стоимости квартир будет происходить традиционно весной и осенью, что связано с ростом деловой активности, в то время как летом наступает стагнация. По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в 2019 году «первичка» прибавила в цене 30%, в то время как вторичное жилье подорожало лишь на 5%. Там также отметили, что главным образом столь значительное увеличение стоимости жилья в новостройках объясняется переходом застройщиков на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов.

По словам управляющего партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой, к концу 2020 года до половины всего строящегося жилья будет продаваться через эскроу-счета, и такая недвижимость будет дороже, чем без участия банков.

Москва, Иван Гридин

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