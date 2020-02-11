Минстрою предложили регулировать цены на жилье в новостройках

Депутат Госдумы Евгений Федоров считает необходимым ввести регулирование цен на квартиры в строящихся многоквартирных домах экономкласса. Соответствующее предложение он направил главе Минстроя Владимиру Якушеву, сообщает RT.

По мнению народного избранника, застройщиков необходимо ограничить в праве повышать стоимость квадратных метров более чем на 50% от себестоимости. Федоров считает, что такая мера позволит повысить доступность жилья в России и благотворно скажется на демографии в стране. «Одной из основных причин, по которой молодые семьи не спешат заводить детей, является серьёзная проблема с доступностью жилья», – отметил парламентарий.

Обеспечить россиян доступным жильем неплохая идея, но регулирование цен на жилье может вызывать сильные потрясения на рынке, ударив по застройщикам, полагает юрист Владимир Шалаев.

Как писал «Новый День», ранее аналитики ЦИАН заявили, что в крупных городах России стоимость жилья в новостройках в 2020 году вырастет на 10%, а другие независимые эксперты допустили рост в 30%. Так, например управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский считает, что в новых домах, где квартиры пользуются значительным спросом, рост цен может составить 15%. Более смелую оценку дал президент группы компаний «Основа» Александр Ручьев. Он полагает, что в особо привлекательных новостройках квартиры подорожают более чем на 20%.

Попов отметил, что повышение стоимости квартир будет происходить традиционно весной и осенью, что связано с ростом деловой активности, в то время как летом наступает стагнация. По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в 2019 году «первичка» прибавила в цене 30%, в то время как вторичное жилье подорожало лишь на 5%. Там также отметили, что главным образом столь значительное увеличение стоимости жилья в новостройках объясняется переходом застройщиков на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов.

По словам управляющего партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой, к концу 2020 года до половины всего строящегося жилья будет продаваться через эскроу-счета, и такая недвижимость будет дороже, чем без участия банков

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.02.20

Дом, мешающий строительству филармонии, разберут вручную. / Сервис по аренде жилья Airbnb приостановил бронирования в Пекине из-за коронавируса. / В Кургане показали, каким будет отремонтированный аэропорт (ФОТО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»