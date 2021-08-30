Россияне вошли в список покупателей самого дорогого жилья в Испании

Граждане России стали меньше покупать недвижимости в Испании из-за пандемии, при этом они готовы отдавать больше за квадратный метр, чем другие покупатели-иностранцы. Об этом сообщает РБК.

С 2010 по 2020 год россияне заключили более 35,2 тыс. сделок по приобретению жилой недвижимости в Испании. Основная часть покупателей из России приобретает жилье в этой стране не в инвестиционных целях, а для собственного временного или постоянного проживания.

До пандемии, в 2015-2019 годах, граждане РФ входили в десятку иностранных покупателей домов и квартир в Испании, а по итогам 2020-го спустились на 11-е место. В тройку стран, чьи граждане активнее всего покупали жилье в Испании в 2020 году, вошли Великобритания, Марокко и Франция.

Во второй половине прошлого года россияне оказались покупателями самой дорогой недвижимости в Испании в пересчете на один квадратный метр. В среднем граждане России тратили 2,1 тыс. евро, в то время как усредненный иностранец – 1,8 тыс. евро. Дороже жилье покупали только граждане Германии, Швейцарии и Дании, они в среднем отдавали за квадратный метр 2,4-2,5 тыс. евро. Примечательно, что россияне-резиденты, то есть проживающие там не менее шести месяцев в году, во второй половине 2020 года тратили на жилье в среднем 1,9 тыс. евро, а нерезиденты – уже 2,4 тыс. евро.

Среди стран, в которых граждане РФ покупают жилье, Испания занимает шестое место по популярности. Первая пятерка выглядит так: Кипр, Греция, Италия, Великобритания и Португалия.

Мадрид, Зоя Осколкова

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