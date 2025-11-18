российское информационное агентство 18+

Центробанк выявил несколько десятков нарушений ипотечного стандарта

Банк России обнаружил несколько десятков нарушений ипотечного стандарта. Кредитные организации добровольно устранили недочеты. Об этом сообщил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.

Ипотечный стандарт в России вступил в силу 1 января 2025 года. Регулятор ввел правила выдачи кредитов на жилье, чтобы убрать с рынка высокорисковые схемы и повысить информированность заемщика об условиях ссуды. Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций может направлять банкам рекомендации, предупреждения или требования об устранении нарушений.

«Мы с момента вступления этих норм в силу выявили несколько случаев, оно измеряется, насколько я помню, примерно десятками кейсов. И все эти случаи были банками исправлены добровольно», – рассказал Мамута.

По его словам, введение стандарта привело к повышению прозрачности, улучшению понимания клиентом, что он в рамках этой ипотеки приобретает, и снижению рисков недобросовестного поведения.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

