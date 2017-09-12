Ученые подвергают сомнениям китайский «волшебный» двигатель

Ученые всего мира усомнились в том, что бестопливный двигатель, произведенный китайскими исследователями, действительно работает вопреки законам физики. Некоторые называют открытие бредом и фантастикой, другие считают, что в расчеты разработчиков из КНР попросту закралась ошибка.

Весть о том, что ученые Поднебесной изобрели двигатель, нарушающий закон сохранения энергии, распространил Китайский государственный телеканал CCTV. Статью на эту тему опубликовал таблоид Daily Mail. Издание не сообщало подробностей расчетов китайских физиков, однако утверждалось, что разработка может стать основой для двигателя, способного преодолеть расстояние от Земли до края Солнечной системы за несколько месяцев.

Когда сообщение распространилось в СМИ, эксперты прокомментировали открытие. Так научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил РИА «Новости», что информация о бестопливном двигателе – это фантастика. «Я сразу скажу, что это бред. Без отброса масс невозможно развивать тягу. В одну сторону летят продукты сгорания в двигателе, а в другую летит ракета. Все мы хотим чудес, причем хотим настолько, что вполне грамотные и получившие соответствующее образование люди впадают в состояние, когда начинают верить в чудеса», – отметил ученый.

Подобного мнения придерживается и член Российской академии космонавтики Александр Железняков. Профессор кафедры общей физики РУДН Елена Шека считает, что нарушить законы физики невозможно, а значит, если двигатель работает, ничего он не нарушал, пишет РБК.

Физик Брайс Кассенти из университете Коннектикута (США) не так категоричен в своих высказываниях, он уверен, что громкое заявление о бестопливном двигателе сделаны на основании ошибочных замеров. Впрочем, ученый вполне допускает, что китайским исследователям удалось пронаблюдать интересные физические явления, которые стоит изучить и объяснить.

В любом случае говорить о прорыве в области физики можно будет только после того, как работоспособность двигателя EmDrive будет протестирована в космосе, где на нее не будут оказывать побочное влияние земные явления.

Пекин, служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 12.09.17

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