Вторник, 12 сентября 2017, 08:49 мск

российское информационное агентство 18+

Наука

Китайские ученые создали двигатель вне законов физики

Китайские ученые создали двигатель вне законов физики

Разработчики из КНР создали двигатель, работа которого противоречит закону сохранения импульса. По словам ученых, это первый шаг человечества к космическим полетам на огромные расстояния за небольшой промежуток времени.

Китайские исследователи не раскрыли подробности действия двигателя EmDrive, который нарушает законы физики, сообщает Daily Mail. Однако в ближайшем будущем они намерены испытать его в космосе.

Известно, что устройство состоит из магнетрона, генерирующего микроволны, и резонатора, накапливающего энергию их колебаний. При этом создается тяга, необъяснимая с точки зрения закона сохранения энергии.

Ранее ученые из NASA подтвердили, что EmDrive вырабатывает постоянную тягу, на производство которой не тратится топливо. Это достижение можно использовать в создании двигателя для межзвездных перелетов. Силовая установка, работающая по этому принципу, позволит добраться до края Солнечной системы буквально за несколько месяцев.

Пекин, служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 11.09.17

Ученые нашли адского муравья-монстра с металлическим рогом. / «Солнцетрясение» продолжается: на звезде произошла новая мощная вспышка. / Смертельная угроза: в NASA рассказали, что для Земли опаснее астероидов.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Китай

Ассанж: Прекращение торговли США с Китаем грозит Трампу импичментом

Аналитики ранжировали армии мира по их мощи. Россия – в лидерах

КНДР: Испытание ракеты «Хвасон-12» – «прелюдия» удара по базе на Гуаме

Китайская военная разработка напугала западных экспертов

Ученые нашли в космосе огромное облако спирта

СМИ: США заморозят активы пяти китайских компаний за сделки с КНДР

Первый в мире онлайн-суд заработал в Китае

США ведут экономическую войну с Китаем и проигрывают в ней
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , ,

Новости партнеров

Наука, все новости

Ученые нашли адского муравья-монстра с металлическим рогом

«Солнцетрясение» продолжается: на звезде произошла новая мощная вспышка

Смертельная угроза: в NASA рассказали, что для Земли опаснее астероидов

От ученых сбежал переносчик смертельно опасного вируса

На Солнце зафиксирована еще одна вспышка

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости