Китайские ученые создали двигатель вне законов физики

Разработчики из КНР создали двигатель, работа которого противоречит закону сохранения импульса. По словам ученых, это первый шаг человечества к космическим полетам на огромные расстояния за небольшой промежуток времени.

Китайские исследователи не раскрыли подробности действия двигателя EmDrive, который нарушает законы физики, сообщает Daily Mail. Однако в ближайшем будущем они намерены испытать его в космосе.

Известно, что устройство состоит из магнетрона, генерирующего микроволны, и резонатора, накапливающего энергию их колебаний. При этом создается тяга, необъяснимая с точки зрения закона сохранения энергии.

Ранее ученые из NASA подтвердили, что EmDrive вырабатывает постоянную тягу, на производство которой не тратится топливо. Это достижение можно использовать в создании двигателя для межзвездных перелетов. Силовая установка, работающая по этому принципу, позволит добраться до края Солнечной системы буквально за несколько месяцев.

Пекин, служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 11.09.17

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