Немец нашел тайный центр по разработке ядерной бомбы

Кладоискатель из Германии нашел вблизи города Ораниенбурга предмет, вероятно, являющийся компонентом нацистской ядерной бомбы. Археолог-любитель полагает, что кусок металла, который излучает радиоактивность, является доказательством существования во время Второй мировой войны тайного исследовательского центра, на базе которого ученые вели разработку атомного оружия, пишет The Independent.

Издание пишет, что 64-летний Бернд Тальман (Bernd Thälmann) нашел предмет с помощью металлоискателя, который выдал необычный звуковой сигнал. Мужчина принес находку домой, о чем известил власти. Прибывшие полицейские обнаружили, что металл испускал излучение, и эвакуировала 15 жителей нескольких соседних домов. После этого предмет был помещен в свинцовый контейнер для перевозки в безопасное место.

Кроме того, в отношении пожилого мужчины возбудили уголовное дело за незаконное владение радиоактивными материалами. Кроме того, мужчина отказался рассказывать, где именно он нашел предмет. По словам местных властей, Тальман намеревался обнаружить следы секретного центра нацистов по производству оружейного плутония, который располагался в районе Ораниенбурга. В этой организации работали над воплощением планов Гитлера о создании атомной бомбы.

Как напоминает «Лента.ру», Германия первой занялась разработкой ядерного оружия в 1939 году, однако немцы так и не создали атомную бомбу. США запустили «Манхэттенский проект» в 1943 году, что привело к появлению, испытанию, а также применению первых в мире ядерных взрывных устройств.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 25.09.17

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