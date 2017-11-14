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  2. 14 Ноябрь 2017

Ученые рассказали о главных угрозах человечеству

Ученые рассказали о главных угрозах человечеству

Ученые 184 стран подписали документ, который описывает главные угрозы человечеству. Это уже второе предупреждение исследователей, после первого, которое было опубликовано четверть века назад, ситуация только ухудшилась.

Более 15 тысяч ученых со всего мира пришли к выводу, что человек, если будет продолжать свою деятельность в том же ключе, уничтожит жизнь на Земле. Исследователи говорят об экологической катастрофе. То же мнение специалисты высказывали в первом предупреждении в 1992 году, пишет журнал BioScience.

С того момента человечество не смогло добиться прогресса в решении экологических проблем и многие из них стали только серьезнее, отмечают ученые.

Так прогрессирует глобальное потепление, средняя температура на планете поднялась более чем на полградуса Цельсия. Выбросы углекислого газа в атмосферу выросли на 62%. В морях и океанах все больше мертвых зон, где содержание кислорода настолько низкое, что там не могут выжить никакие организмы.

В то же время население планеты выросло на 2 млрд, тогда как численность многих видов животных неуклонно снижается, за 25 лет она уменьшилась на треть.

Ученые предупреждают, что в скором времени человечество пройдет точку невозврата и изменить ситуацию к лучшему будет невозможно.

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