Ученые: глобальное потепление ставит под угрозу жизни миллионов людей

Группа исследователей климата предупредила о последствиях глобального потепления, которые обрушатся на жителей Земли в ближайшие 25 лет. В первую очередь под ударом окажутся граждане государств, расположенных в экваториальном поясе планеты.

«Даже несмотря на значительное сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу в ближайшие 20-30 лет температура на Земле будет продолжать расти. Связанные с этим изменения в характере распределения количества осадков могут привести к увеличению риска паводков во всем мире», – цитирует ученых Потсдамского института изучения климатических изменений в Германии Science Advances.

Исследователи подчеркивают, что в группе риска окажутся жители большей части территории США, Центральной Европы, северо-восточной и западной частей Африки, а также Индии, Китая и Индонезии. Так только в США и Канаде число людей, проживающих в опасной зоне, вырастет со 100 тысяч до 1 млн, а в Китае – увеличится до 55 млн.

Ученые отметили, что период в 25 лет был выбран потому, что человечеству не удастся в это время хоть сколько-нибудь повлиять на климат. Последствия предпринятых усилий станут видны только к середине века.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 13.01.18

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