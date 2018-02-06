Ученые назвали неожиданную опасность глобального потепления

Американские геологи обнаружили, что в вечной мерзлоте скопились огромные запасы ртути. Если эта почва оттает, в окружающую среду попадет токсичное соединение, поражающее центральную нервную систему.

Статья исследователей Геологической службы США опубликована в Geophysical Research Letters. Специалисты изучили 13 образцов льда, взятых на Аляске на протяжении восьми лет. Кроме того, для анализа отобрали 11 тысяч проб тундровых почв по всему миру.

Выяснилось, что в вечной мерзлоте содержится примерно 793 миллиона килограммов ртути. Это в десять раз больше, чем было выброшено в окружающую среду в результате деятельности человека в течение 30 лет.

Таяние ледников и почвы приведет к освобождению метилртути – токсичного соединения, которое накапливается в организме животных и человека и становится причиной тяжелых заболеваний.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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