Ученые обнаружили в Атлантике катастрофическую угрозу для миллионов

Ученые выявили катастрофическую аномалию, которая угрожает десяткам миллионов людей. Специалисты Управления океанических и атмосферных исследований США и Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории зафиксировали аномальный рост силы ураганов в Атлантике, пишет EurekAlert.

Исследователи считают, что причиной тому стал естественный климатический цикл – североатлантическая осцилляция. Впрочем, они не исключают, что определенный вклад в изменение силы ураганов и их непредсказуемость могло внести глобальное потепление.

На основе анализа данных со спутников о силе штормов за последние 30 лет ученые сделали вывод, что за этот период средний прирост скорости ветра у ураганов увеличился на 21 км/ч. Причем каждые десять лет – на 7 км/ч.

Североатлантическая осцилляция была обнаружена в 2001 году. Ученые указывают, что главным образом это явление оказывает влияние на температуру поверхностных слоев воды в море, делая ее непостоянной на протяжении десятилетий. Сегодня непостоянство температуры наблюдается в восточной и центральной части Атлантики, что оказывает влияние на скорость и силу Гольфстрима.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.05.18

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