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Вторник, 31 июля 2018, 15:18 мск

Новости Наука

Самая большая колония пингвинов оказалась на грани вымирания

Фото: Reuters

Популяция самой большой колонии королевских пингвинов сократилась почти на 90%. Об этом сообщили французские ученые по результатам изучения спутниковых снимков. Предположительно, причиной вымирания пингвинов стали климатические изменения, к которым животные не успевают приспособиться.

Королевские пингвины облюбовали необитаемый остров Кошон в Индийском океане. Этот кусочек суши входит в архипелаг Крозе, который относится к заморским территориям Франции.

В 1980-х годах здесь обитало около 500 тысяч королевских пингвинов. Теперь же осталось порядка 60 тысяч особей, пишет журнал Antarctic Science со слов французских исследователей. Таким образом, численность королевских пингвинов чуть более чем за 30 лет сократилась на 88%.

Точная причина резкого сокращения колонии не установлена. Однако ученые предполагают, что в дело в изменениях окружающей среды. Пингвины, предпочитающие умеренный климат, просто не успевают приспособиться.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

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