WWF заявил об исчезновении 60% млекопитающих на Земле

Всемирный фонд дикой природы (WWF) опубликовал неутешительные данные о сокращении численности млекопитающих на Земле. Из совместного с Лондонским зоологическим обществом отчета организации следует, что с 1970-х годов человечество уничтожило 60% млекопитающих, пишет The Guardian.

Защитники природы отмечают, что главную опасность Основную опасность для природного разнообразия видов представляет уничтожение естественной среды обитания ради сельскохозяйственных нужд человека. На сегодняшний день три четверти суши так или иначе были затронуты человеком. Еще одна проблема – истребление диких животных ради пищи. Не менее 300 видов млекопитающих полностью исчезли в результате охоты человека. Еще один аспект – переполненность океанов рыбой при том, что половина той, что потребляет человек, выращивается искусственно.

Еще один фактор, негативно влияющий на видовое разнообразие – химическое загрязнение. По данным ученых, половина живущих в мире косаток обречена на гибель из-за полихлорированных бифенилов. Весьма плачевная ситуация сложилась в Южной и Центральной Америке, где популяции позвоночных сократились на 89% из-за постоянного уничтожения диких лесов. Каждые два месяца исчезает часть тропической саванны размером с Лондон.

По словам экспертов, сейчас в мире началась шестая волна массового вымирания, но первая, причиной которой стал конкретный вид – человек. Как передает «Интерфакс», исследователи полагают, что всего за историю цивилизации были истреблены 83% млекопитающих и половина всех растений. Даже если бы уничтожение видов остановилось сегодня, природе потребуется 5-7 млн лет, чтобы восстановиться.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 30.10.18

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