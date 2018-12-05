Ученые попробуют охладить Землю в 2019 году

Американские исследователи собираются провести эксперимент, который покажет, можно ли охладить Землю. По мнению других ученых, подобные опыты могут иметь негативные последствия для планеты в целом.

В 2019 году специалисты из Гарвардского университета хотят запустить в стратосферу зонд, который распылит небольшой объем карбоната кальция. Ожидается, что облако растянется на километр в длину и сто метров в ширину. В это время зонд будет анализировать процессы, которые спровоцирует в атмосфере выпущенное вещество.

Главная задача эксперимента – проверить, могут ли распыленные частицы снизить количество солнечного света, падающего на планету, пишет Naked Science.

Специалисты проверили метод с помощью компьютерного моделирования. Однако такой подход не позволяет учесть абсолютно все параметры. Поэтому необходимо провести практический эксперимент.

В то же время противники метода считают, что распыление вещества может негативно повлиять на озоновый слой, спровоцировать изменение погодных условий или иметь серьезные последствия для урожая.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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