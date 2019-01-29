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Вторник, 29 января 2019, 16:10 мск

Новости Наука

Вулканы на территории России угрожают мировому климату

Фото: www.kscnet.ru/ivs/kvert/

Извержение вулканов в Северном полушарии Земли оказывают гораздо большее влияние на климат планеты, чем считалось ранее. К такому выводу пришла международная группа ученых.

Климатологи были уверены, что вулканы, располагающиеся в южных широтах, оказывают более сильное влияние на воздушную оболочку Земли. Дело в том, что они выбрасывают в атмосферу серу, наличие которой сказывается на климате.

Исследовав последствия извержений внетропических вулканов, которые находятся в России и на Аляске, ученые пришли к выводу, что они значительно сильнее охлаждают атмосферу, чем их тропические аналоги, пишет EurekAlert!.

Дело в том, что выброс серы на высоту в 10-15 тысяч метров способствует возникновению аэрозольной дымки, способной продержаться в атмосфере несколько месяцев или даже лет. Взвесь отражает солнечную радиацию обратно в космос, вызывая понижение среднегодовой температуры.

Петропавловск-Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»

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