Ученые занялись проблемой распространения микропластика в бассейне Оби

Томские ученые решили заняться изучением проблемы распространения микропластика в природе, поставив перед собой цель – понять, как это происходит в водах одной из крупнейших рек России и мира – Оби. Как сообщили в пресс-службе Томского госуниверситета (ТГУ), Центр по изучению окружающей среды и изменения климата «БиоКлимЛанд» ТГУ вошел в международный проект QIMAIYA, посвященный проблеме загрязнения микропластиком морей и Мирового океана.

«Поскольку перенос загрязняющих веществ осуществляется в первую очередь реками, необходимо проследить пути миграции микропластика. В качестве модельного объекта выступит одна из крупнейших рек мира – Обь и ее притоки, исследованием которых займутся ученые ТГУ», – рассказали в вузе.

По словам директора центра Сергея Кирпотина, с каждым годом окружающая среда становится все более насыщенной микропластиком и, в отличие от обычного пластика, его почти нереально собрать, а увидеть возможно лишь с помощью специального оборудования. «Экосистемам водоемов он наносит значительный вред, в особенности, попадая в организм животных, ведь микропластик – это мощнейший сорбент, который способен аккумулировать тяжелые металлы и вредные соединения», – пояснил Кирпотин.

Ученые пояснили, что выбор Обь-Иртышского бассейна не случаен, так как он оказывает значительное влияние на мировую экосистему. Кроме того, вдоль реки проходит сеть исследовательских станций ТГУ, поэтому было решено использовать существующую инфраструктуру для международного проекта. «Проблема весьма остро стоит для северных регионов, так как из-за низких температур и короткого лета процесс самоочистки экосистем там затруднен. Изучению процесса разложения пластика в условиях мерзлоты мы хотим посвятить отдельный блок», – отметил Кирпотин.

В ходе исследования ученые будут работать с разными видами пластика: полиэтиленовой пленкой, пластиковыми бутылками и другими. После трехкратной заморозки они выяснят, насколько синтетические материалы подвержены воздействию низких температур.

Как отмечает «Интерфакс», по данным программы ООН по окружающей среде, отходы в океанах на 80% состоят из пластика. Ежегодно в Мировой океан попадает около 8 млн тонн синтетического материала, что равноценно объему одного мусоровоза в минуту.

Томск, Иван Гридин

Томск. Другие новости 09.04.19

Ученые решили математическую задачу полувековой давности. / В Никитском ботаническом саду откроется невиданный Парад тюльпанов. / Сахар делает людей уставшими и рассеянными, выяснили ученые. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»