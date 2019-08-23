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Пятница, 23 августа 2019, 13:18 мск

Новости Наука

ВОЗ оценила вредность микропластика для организма людей

Содержащийся в питьевой воде микропластик, не причиняет вреда здоровью людей. Об этом говорится в официальном заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Микропластик в питьевой воде не представляет опасности для здоровья в сегодняшних концентрациях. Вместе с тем нам нужно знать больше. Необходимо также остановить рост загрязнения пластиком во всем мире», – подчеркнула директор департамента ВОЗ по общественному здравоохранению Мария Нейра.

По результатам исследования ВОЗ, частицы микропластика, размер которых превышает 150 мкм, не растворяются в организме человека. А вот нано- и крайне малые частицы всасываются в организм человека и перемещаются по нему куда более активно. При этом ученые подчеркивают, что существующих данных пока недостаточно для окончательных выводов.

Фрагменты пластика, в том числе полусинтетические целлюлозные волокна, используемые в текстильной промышленности, а также пластмассу ученые обнаруживали в мышечной ткани и желудках большинства глубоководных животных. Причем наиболее пострадавшим от загрязнения местом оказалось дно Марианской впадины, где отходы человеческой деятельности встречались в организмах почти всех исследуемых морских животных, передает N+1.

Женева, Иван Гридин

Женева. Другие новости 23.08.19

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