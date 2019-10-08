Разрушающее действие на атмосферу Земли началось еще во времена индейцев майя

Американские ученые выяснили, что цивилизация майя оказывала значительно более сильное влияние на окружающую среду, чем считалось ранее. В частности, искусственная водная система, созданная людьми, стала причиной выбросов в атмосферу углекислого газа.

Ученые Университета Техаса в Остине провели съемку местности с помощью лидаров – приборов, которые позволяют получить информацию об удаленных объектах с помощью источников света. Исследование охватило 250 км. кв.. Под густой растительностью оказались обширные древние поля, а также системы каналов, сообщается на сайте Phys.org.

Предположительно, во времена майя повысился уровень океан (3000-1000 лет назад), а затем они столкнулись с засухой (1200-900 лет назад). Им пришлось адаптироваться и превращать густые леса в водно-болотные угодья.

Вмешательство в естественный ландшафт не прошло бесследно. Создание сети каналов привело к выбросам большого количества углекислого газа и метана.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 08.10.19

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