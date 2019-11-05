Ученые из РФ помогут создать базу данных о лесе для анализа мирового климата

Международная группа ученых разработала универсальную систему сбора данных о растительности на Земле. Она позволит прогнозировать последствия как климатических изменений, так и пожарных ситуаций или миграции животных, сообщает ТАСС со ссылкой на соавтора работы, директора Института лесных технологий (ИЛТ) СибГУ имени М. Ф. Решетнева, ведущего научного сотрудника лаборатории биогеохимии экосистем СФУ Сергея Верховца.

Проект призван способствовать созданию единого протокола исследования всех видов фитомассы – деревьев, травы, кустарников, лишайников и так далее. Это позволит дополнить существующие цифровые карты лесов новыми и более точными данными. Участие в проекте принимают 143 ученых из более чем 80 различных институтов по всей Земле. В исследовании также приняли участие и биологи СибГУ. Они дополнили цифровую карту результатами 15 научных экспедиций, проведенных на территории Приенисейской Сибири в течение 10 лет. В дальнейшем биологи планируют обновлять данные о фитомассе каждые пять лет.

Принципы оценки состояния насаждений у научных групп часто различаются. Поэтому и возникла необходимость создания единой методологической системы сбора данных, так как различные подходы не позволяют создать точную карту фитомассы в масштабах планеты и наблюдать за изменениями, происходящими в отдельных регионах.

Единый протокол сбора данных решает не только эту задачу. Новые инструменты исследования лесов, среди которых – ультразвуковые высотомеры, лазерная съемка исследуемых участков, позволяют получать детализированные характеристики лесов, что дает возможность фиксировать и прогнозировать даже незначительные изменения.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 05.11.19

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